إليك الأسباب المؤدية إلى اشتعال السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – إحدى أصعب المواقف التي تمر على السائقين هي بلا شك اندلاع حريق في السيارة، حيث هذا يؤدي إلى آثار مدمرة عليها وعلى الركاب.

حسب الإحصائيات، فإن 1000 شخص في أمريكا فقط يتعرضون للوفاة كل عام لاحتراق سيارته، وقد أكدت الأبحاث أن الركاب يمتلكون ثوانٍ معدودة للخروج قبل لحظة اندلاع الحريق فيها بالكامل، بناءً عليه، دعونا نستعرض الأسباب المؤدية لاشتعال السيارة حتى لا تتعرض لها أبداً بمشيئة الله.

تسرب الوقود

ويحدث التسرب في حال وجود مشكلة في أحد أجزاء دورة الوقود، وهي الأجزاء التي تقوم بإيصال الوقود من الخزان إلى المحرك، حيث أن وجود تسريب للوقود يزيد فرصة اندلاع حريق بصورة كبيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو في حالة وجود أي شرز أثناء القيادة.

نقص سائل المبرد

في حال نقص السائل في مبرد المحرك “الردياتير” فإن المحرك سوف تزيد درجة حرارته بصورة كبيرة، وهو ما يساعد على اشتعال السيارة خاصة إذا كان هناك وقود أو زيت مسرب على محرك السيارة.

زيادة كمية زيت المحرك

بعض السائقين يقومون بتزويد المحرك بكمية زيت كبيرة لاعتقادهم أنه مفيد للمحرك، وهو أمر خاطئ بالتأكيد حيث أنه مع الضغط الشديد يحدث تسريب للزيت خاصة مع السيارات القديمة، كما أنه نتيجة للإهمال فإنه أثناء وضع الزيت في المحرك يتم سكب بعض الزيت على المحرك من الخارج وهو ما يزيد من فرص اندلاع الحريق عندما ترتفع حرارة المحرك أثناء القيادة.

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مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة

حيث أنه يمكن أن تتسبب دورات الشحن بالبطارية من خلال الدينامو في خروج غاز الهيدروجين والذي يتراكم في حجرة محرك السيارة، ومع وجود شرز أو سلك مكشوف ربما يحدث حريق.

خلل في نظام العادم

عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك، وأحياناً تخرج بعض الشرارات النارية والتي يمكن أن تسبب حريق بالسيارة في حالة وصولها نحو الأماكن التي يوجد بها بنزين أو زيت في السيارة.

إهمال الصيانة الدورية للسيارة

كما ذكرنا سابقاً، فإن أبرز أسباب حريق السيارة هو وجود تسرب للوقود أو للزيوت في السيارة أو وجود سلوك كهربائية مكشوفة أو نقص مياه المبرد، وهي أمور يمكن تفاديها في حال إجراء الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المقررة، لذا يجب المحافظة دائماً على الصيانة الدورية للسيارة.

تعرض السيارة للحوادث

قد تتسبب حوادث السيارات في اشتعال الحريق في السيارة في حال الارتطام القوي بالسيارات الأخرى أو مع جسم صلب مع وجود وقود أو زيت مسرب، حيث أن احتكاك الأجسام الصلبة يؤدي إلى تولد شرر يسبب انفجار وقود الخزان.