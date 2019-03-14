“مدير المرور”: لدينا سيارات رصد سرية بمختلف الألوان والأشكال!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح اللواء “محمد البسامي” مدير عام المرور بالمملكة، أن المرور لديه سيارات سرية مجهزة بكاميرات رصد آلي لجميع المخالفات، وتأتي هذه السيارات بمختلف الألوان والأشكال وبها أجهزة غير مرئية؛ ليشعر قائد السيارة أن كل من حوله هو رجل مرور.

وأشار “البسامي” إلى أن إدارة المرور تريد أن يكون الجميع رقيب على نفسه، وأن يُعدل سلوك قائد السيارة، حيث أنه اليوم 85% من نسبة الحوادث المرورية بالمملكة تكون بسبب سلوك قائد السيارة.

وأضاف قائلاً: “استطعنا فرض النظام، وهناك استجابة من المجتمع بشكل كبير، ولا نهدف إلى مشاركة المجتمع في العمل على رصد المخالفات إلا في البلاغات فقط في الوقت الحالي، ربما في المستقبل يكونوا شركاء لنا، لكن ليس في المرحلة الحالية”.