الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه أصبح بإمكانك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة “أبشر”. وجاء ذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى من الخدمة بمنطقة القصيم، على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية 2019، وأضافت إدارة المرور أنه يمكنك أيضاً الاطلاع على الوقت والمكان والصور وجميع التفاصيل الخاصة بمخالفاتك المرورية عبر النظام.

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كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: يُمكنك الآن الاطلاع على تفاصيل وصور مخالفاتك المرورية عبر “أبشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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