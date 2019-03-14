الموافقة على دخول سيارات كهربائية إلى المملكة للاستخدام الشخصي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “طامس الحمادي” المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن منح 12 شهادة مطابقة بشكل فردي لسيارات كهربائية استوردت للاستخدامات الشخصية. وجاءت تلك الموافقة من الهيئة ضمن المرحلة الأولى والتي يُسمح فيها ذلك للمستوردين الأفراد فقط، أما في المرحلة الثانية سيُسمح للتجار أيضاً استيراد هذه السيارات. يُذكر أن الهيئة تعمل على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين؛ لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة وإصدار المواصفات واللوائح الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن.

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