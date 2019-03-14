كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاند روفر تكشف عن سيارتها المصفحة رنج روفر Sentinel المضادة للرصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قسم العمليات الخاصة SVO لدى لاند روفر عن رنج روفر Sentinel المصفحة لخدمة الشخصيات المهمة أو المهتمين بهذا النوع من السيارات.

تضيف Sentinel طن إضافي إلى وزن رنج روفر بسبب التصفيح من خلال الدروع والزجاج المصفح لتكون مضادة للرصاص، كما زودت بنظام تعليق خاص ومكابح مختلفة، وأنظمة ثبات الكتروني. تسير Sentinel على جنوط قياس 20 إنش مزودة بعجلات تستطيع السيارة السير عليها حتى لو كانت مثقوبة على سرعة لا تزيد عن 80 كم/س حتى مسافة 50 كم .

الداخلية حظيت بتحسين وضعية المقاعد مما يوفر مساحة جلوس في المقصورة أكثر راحة لركاب المقاعد الخلفية بالتحديد، كما زودت بنظام ترفيهي ومعلومات Touch Pro Duo يعمل على شاشتين قياس 10 إنش.

تستمد Sentinel المصفحة طاقتها من محرك V8 سوبرتشارج سعة 5 لتر يولد قوة 375 حصان, تتسارع إلى سرعة 100 كم/س بعد إطلاقها في 10.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 193 كم/س.