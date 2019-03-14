كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنفينتي" تغادر السوق الأوروبية في 2020.. والسبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة "إنفينتي" للسيارات الفارهة التابعة لشركة "نيسان موتور" وقف بيع سياراتها في أوروبا الغربية والخروج من هذه السوق أوائل 2020.

ويرجع السبب في ذلك لتخطيتها العودة في 2021 والتواجد في أوروبا الغربية من خلال السيارات الكهربائية حيث تعتزم طرح سياراتها الكهربائية فقط في هذه السوق بعد عام 2021 وهو ما يعني أنها ستبيع السيارات الهجين أو ذات المحرك الكهربائي فقط.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى توقف "إنفينتي" عن إنتاج سيارات تعمل بمحركات ديزل (سولار)، في حين مازالت محركات البنزين تمثل جزءا كبيرا من خطط الشركة للمستقبل بما في ذلك المحرك المبتكر "في.سي تربو" من إنتاج الشركة الأم "نيسان" والذي يعطي قوة وعزم وكفاءة أي محرك هجين أو ديزل.

وقد تم تقديم هذا المحرك الجديد في السيارة "إنفينتي كيو إكس 50" لعام 2019.

في الوقت نفسه فإن "إنفينتي تعتزم التركيز على السيارات الكبيرة للسوق الأمريكية والاستفادة من السوق الواسعة في الصين، حيث تعتزم طرح 5 سيارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وذكر "موتور تريند" أن خطة إعادة الهيكلة ستعزز العلاقة بين "إنفينتي" و"نيسان".

ويأتي الكشف عن خطة إعادة هيكلة "إنفينتي" في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الأم فوضى قوية منذ الإطاحة بالرئيس السابق للتحالف الثلاثي "رينو نيسان ميتسوبيشي"، "كارلوس غصن" على خلفية القبض عليه في اليابان في نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية.

كما يأتي الكشف عن الخطة في الوقت الذي تواجه فيه سوق السيارات في أوروبا حالة من الغموض بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستوقف "إنفينتي" إنتاج السيارة الصالون "كيو 30" والسيارة "كيو إكس 30" في مصنعها بمدينة ساندرلاند البريطانية بحلول منتصف العام الحالي، وهو المصنع الوحيد الذي ينتج هذه السيارات.

ولم تكشف الشركة عن المصنع الذي ستنقل إليه إنتاج هذه السيارات فيما بعد.