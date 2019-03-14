كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التخفيض.. تعرف على أسعار "سانج يونج" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في السطور التالية نكشف عن أسعار "سانج بونج" الجديدة بعد التخفيضات المعلن عنها مؤخرا، فقد تم تحريك أسعار سياراتها في السوق المحلي بنسب تتراوح بين 15.000 و25.000 جنيه.

سانج يونج تيفولي

تراجعت أسعار ثلاث فئات من سانج يونج تيفولي موديل 2019 بواقع 15.000 جنيه. وبذلك يصبح السعر الرسمي لفئة Comfort القياسية 310.000 جنيه.

الفئة الثانية Style+ أصبح سعرها بعد التخفيض 335.000 جنيه، أما الفئة الرياضية الأعلى من تيفولي 360.000 ألف جنيه مقارنة بـ375.000 جنيه قبل التخفيض.

وتعمل فئات تيفولي الثلاث التي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات وفق منظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6

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سانج يونج تيفولي XLV

هبطت أسعار سانج يونج تيفولي XLV وفقًا للتخفيضات المعلن عنها بين 15.000 وحتى 25.000 جنيه.

وبعد التخفيض أصبح سعر الفئة Comfort القياسية 320.000 جنيه بتراجع 15.000، والفئة Luxury الثانية بات سعرها بعد التخفيض 365.000 جنيه بدلًا من 385.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي فاستقر سعرها عند 385.000 جنيه لتفقد 25.000 جنيه من سعرها السابق الذي كان يقدر بـ410.000 جنيه.

وتستمد XLV طاقتها من محرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان عند 6400 لفة في الدقيقة