فولكس واجن واودي وبورش وبنتلي سيغرقون العالم بالسيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – خطة فولكس واجن بإطلاق 50 موديل كهربائي جديد بحلول 2028 أصبحت أكثر طموحاً مع إعلان الشركة عن نيتها طرح 70 موديل كهربائي جديد في العشرة أعوام القادمة، ضمن فعاليات مؤتمر الميديا السنوي الخاص بهم.

نتيجة لذلك، تتوقع مجموعة فولكس واجن بيع 15 إلى 22 مليون سيارة كهربائية في العقد المقبل، وهو رقم مهول بالفعل.

وتنوي الشركة استثمار 30 مليار يورو (126 مليار ريال) بحلول 2023 لإدماج مولدات كهربائية وهجينة في مجالهم، وبحلول 2030، تتوقع فولكس واجن أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 40% من جميع أسطولهم.

الجيل الأول من هذه السيارات الكهربائية هي اودي e-tron وبورش تايكان، متبوعين بفولكس واجن ID هاتشباك وID كروز وسيات ايلبورن وسكودا فيجن E وفولكس واجن ID باز وID فيزيون.

Advertisements

بالتوازي مع ذلك في نفس المؤتمر، أخذت فولكس واجن بعض الوقت للتحدث عن تدشيناتهم القادمة هذا العام، لتؤكد الشركة على قدوم اودي Q3 سبورتباك وبنتلي فلاينج سبير وبورش كايين كوبيه وسيارة فولكس واجن كروس اوفر اخرى غير مسماة بخمسة مقاعد.

كما ستكشف الشركة عن نسخ كهربائية بالكامل لموديلات بورا ولافيدا الحصريين للسوق الصينية، مع تدشين الجيل الثامن من جولف قبل نهاية العام كذلك.

بالنسبة لبورش كايين كوبيه تحديداً فنعلم بالفعل قدومها للأسواق في مارس، ما يعني تدشينها رسمياً خلال أسبوعين على الأكثر، لتكون مماثلة لكايين الحالية ولكن مع خلفية معدلة لإعطائها مظهر أكثر رشاقة وخفة، مع تعديلات داخلية خفيفة كذلك.