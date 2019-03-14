تخفيضات تصل إلى 25 ألف جنيه على أسعار العلامة الكورية "سانج يونج"

كتب: باسل الحلواني انضمت العلامة الكورية "سانج يونج"، لقائمة السيارات التي شهدت أسعارها انخفاضاً خلال شهر مارس الجاري. ووفقاً لشركة عربيات للتجارة والتوزيع وكيل "سانج يونج"، في مصر، فإن أسعار طرازاتها شهدت اليوم انخفاضاً يصل إلى 25 ألف جنيهاً. Advertisements ووفقاً لـ"عربيات"، فإن أسعار ثلاث فئات من "سانج يونج تيفولي"، موديل 2019 انخفضت بمقدار 15 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئة Comfort القياسية 310جنيه، بدلاً من 325 ألفاً، أما الفئة الثانية Style + أصبح سعرها 335 ألف جنيه، بدلاً من 350 ألفاً، بينما أصبح سعر الفئة انخفضت بمقدار 15 ألف جنيه، ليصبح سعر الفئةالقياسية 310جنيه، بدلاً من 325 ألفاً، أما الفئة الثانية+ أصبح سعرها 335 ألف جنيه، بدلاً من 350 ألفاً، بينما أصبح سعر الفئة الرياضية الأعلى من "تيفولي"، 360 ألفجنيه، مقارنةً بـ375 ألف جنيه. كما أقرت الشركة خصماً على أسعار "سانج يونج تيفولي XLV"، يتراوح بين 15 إلى 25 ألفاً، ليصبح سعر الفئة Comfort القياسية 320 ألف جنيه بدلاً من 335 ألفاً، أما الفئة Luxury الثانية أصبح سعرها بعد التخفيض 365 ألف جنيه بدلًا من 385 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الثالثة رباعية الدفع ليصبح 385 ألف جنيه بدلاً من 410 ألفاً.

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