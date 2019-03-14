كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخفيضات الجديدة بأسعار "سانج يونج" في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شركة عربيات باعتبارها وكيل سيارات سانج يونج الكورية في مصر قائمة بالأسعار الجديدة في شهر مارس لموديلاتها المتاحة بالسوق المحلي، حيث كانت هذه الأسعار كالتالي:

تيفولي:

- فئة أولى من 325 ألف جنيه إلى 310 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 350 ألف جنيه إلى 335 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 375 ألف جنيه إلى 360 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

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تيفولي XLV:

- فئة أولى من 335 ألف جنيه إلى 320 ألف جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 385 ألف جنيه إلى 365 ألف جنيه (تخفيض 20 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 409 ألف و900 جنيه إلى 385 ألف جنيه (تخفيض 24 ألف و900 ألف جنيه).

وبهذه الاسعار نجد أن التخفيضات الجديدة تراوحت من 15 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه تقريبا (24 ألف و900 جنيه).