لماذا يتخلى ملاك سيارات رولزرويس عن توظيف سائق خاص؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إطلاق SUV رولزرويس كولينان SUV خلال العام الماضي، علمنا أنه حتى العلامات الفاخرة التقليدية لا تستطيع مقاومة التغيير، وهو ما يمتد إلى عملاء العلامة البريطانية الذين أصبحوا أكثر رغبة في القيادة بأنفسهم، بدلاً من توظيف سائق خاص، كما كان معتاد لملاك هذه السيارات الفخمة في الماضي.

لاحظت رولزرويس هذه الظاهرة مؤخراً وبدأت تعمل على تشجيعها، حيث قال مدير العلامة التنفيذي مؤخراً، تورستن مولر أوتفوس، أثناء مقابلة خاصة مع أحد وسائل الإعلام الاسترالية أن هناك تزايد في عدد ملاك سيارات العلامة الفاخرة الذين يقومون بالتخلي عن فكرة تعيين سائق خاص ويتوجهون نحو القيادة بأنفسهم.

يأتي ذلك بالطبع بعد ازدياد عدد عملاء رولزرويس بشكل ملحوظ للغاية في الأعوام الأخيرة، وهو ما جعل تورستن يعلن أن العلامة قامت بتغيير وجهتها من التركيز على الملاك الذين يقومون بتوظيف سائق خاص، إلى الملاك الذي يفضلون القيادة بأنفسهم.

أردف تورستن قائلاً أن أغلب السيارات التي تقوم رولزرويس ببيعها حالياً موجهة بشكل كامل للملاك الراغبين في القيادة بأنفسهم، وذلك باستثناء طراز فانتوم بالنسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة التي لا تزال مهيئة لمفضلي توظيف سائق خاص والجلوس دوماً بالمقصورة الخلفية.

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تعمل العلامة البريطانية منذ فترة على جذب عملاء أصغر سناً لشراء سياراتها، وهو ما نجحت في تحقيقه بشكل كبير، حيث أن متوسط أعمار ملاك طرازاتها الفاخرة انخفض الآن ليكون في مطلع الأربعينات من العمر فقط.

هذا ويفضل هؤلاء الملاك الأغنياء النشطين القيادة بأنفسهم، خاصة إذا كانوا يمتلكون موديلات بلاك بادج الأكثر رياضية، أو طرازات رايث وداون ذات البابين، بجانب SUV كولينان الجديدة.