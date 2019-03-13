كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي ام دبليو الفئة السابعة تخرج من خطوط الانتاج لمنافسة مرسيدس S-CLASS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة بي ام دبليو مؤخرًا الستار بصورة رسمية عن سيارتها المحسنة الفئة السابعة وبدأت الآن بالتحديد عمليات الانتاج للسيارة في الاكتمال حيث خرجت أول نسخة بالفعل من خطوط الانتاج. وتعتبر الفئة السابعة المنافس الحقيقي لسيارات مرسيدس S-Class كما تنافس كذلك موديلات أودي A8 وجاجوار XJ ومازيراتي كواتروبورتي ولكزس LS.

وكان الجيل السادس من الفئة السابعة قد انطلق منذ 3 سنوات ونصف ولكنه حصل في النسخة الجديدة على تحديثات عديدة للحصول على شريحة أكبر من سوق السيارات السيدان الفاخرة الكبيرة. ومن هذه التحديثات شبكة التهوية الكبيرة المستعارة من موديلات BMW X7 الكروس أوفر بالاضافة الي الفئة الثامنة كوبيه ومكشوفة كما تتمتع السيارة بمصابيح أمامية جديدة.

كما زودت السيارة بلمسات خشبية داخلية مثيرة وفرش جلدي خاص ونظام عزل صوتي أفضل ، كما ستتوفر السيارة باثنين من المحركات تشمل 3 نسخ من محركات الديزل سداسية الاسطوانات سعة 3 لتر ونسخة بلوج ان هايبرد ومحرك V8 سعة 4.4 لتر ومحرك V12 سعة 6.6 لتر .

وتصنع BMW الفئة السابعة في مصنع الشركة في ولاية بافاريا السفلى حيث تصدر نسبة 90% من الانتاج للسوق الصيني بواقع 44% من مبيعات السيارة على مستوى العالم في العام الماضي.