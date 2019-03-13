كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفا روميو تُقدم "Tonale" الكروس أوفر الاختبارية بمعرض جنيف 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت ألفا روميو سيارتها Tonale الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات، حيث تجسد الكروس أوفر الأناقة الإيطالية.

تبدو تونالي من الخارج أقرب للكلاسيكية، حيث يوجد جناح على السقف وزجاج خلفي محيط بالخلفية ومصابيح خلفية أنيقة ممتدة تضفي مظهراً مثيراً، أما العجلات فحصلت على جنوط قياسها 21 إنش.

المقصورة الداخلية بها شاشتين رقميتين للوحة القيادة، مع أخرى 12.3 إنش للوحة العدادات وشاشة لمسية 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، يحيط بها إضاءة LED.

قد تلمح تونالي الاختبارية الى سيارة كروس أوفر مستقبلية هجينة، كما تنوي ألفا طرح ستة سيارات جديدة بحلول 2020.