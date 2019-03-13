كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن موعد طرح وأسعار سيارتها "T-Cross" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة فولكس فاجن لإطلاق سيارتها T-Cross الجديدة خلال شهر مايو المقبل بسعر يبدأ من 17 ألف و975 يورو (353 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة T-Cross الصغيرة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تعتمد على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 0ر1 لتر وبقوة 70 كيلووات/95 حصان.

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وتتميز سيارة الأراضي الوعرة T-Cross الجديدة بخلوص أرضي كبير وقسمات مفتولة العضلات مع شريط ضوء ممتد في الخلف.

وبفضل الطول البالغ 11ر4 متر تتمتع مقصورة السيارة بالرحابة والتنوع؛ حيث تمتاز السيارة بصندوق أمتعة تتراوح سعته التخزينية بين 385 لتر و1281 لتر.

وتعتمد السيارة T-Cross الجديدة على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة ونظام ملتيميديا مطور، كما تضم باقة التجهيزات الاختيارية أجهزة رقمية وأنظمة مساعدة لتغيير حارة السير والحفاظ على حارة السير، وكذلك مراقبة محيط السيارة مع وظيفة الكبح الاضطراري.