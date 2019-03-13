لامبورجيني بدأت تطوير سيارة GT بأربعة مقاعد

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الخليج ٣٦٥ نت – أكّد ستيفانو دومينيكالي رئيس لامبورجيني رسمياً بأن العلامة الإيطالية تنوي تقديم موديل رابع إلى خط إنتاجها.
حيث بعد تقديم أوروس SUV، بات لدى لامبورجيني موديل ثالث في خط إنتاجها بجانب هوراكان وأفينتادور، لذا ومع تزايد مبيعاتها، سيتم طرح موديل رابع قبل حلول 2025 استمراراً في دفع عجلة النمو.
ووفق لقاء أوتو كار مع دومينيكالي، فإن صانعة السيارات تعمل بالفعل على تطوير موديل GT بأربعة مقاعد (2+2)، حيث ستساعد في وصول لامبورجيني إلى مبيعات سنوية تتخطى 10,000 سيارة.
خلال 2018، استطاعت لامبورجيني بيع 5,750 سيارة، مع ذلك يعتقد الرئيس التنفيذي بأن الموديلات الثلاثة الحالية قادرة على تحقيق مبيعات سنوية تتخطى 8,000 سيارة.
متوقع تبنّي موديل لامبورجيني الرابع مزايا تصميمية من ايستوك الاختبارية والتي ظهرت لأول مرة في 2008، لذا فهي ستبدو نسخة محدّثة منها تتشابه مع أحدث سيارات الشركة.
هذا ولم يكشف دومينيكالي نوع المحرك الذي ستستخدمه سيارة لامبورجيني القادمة، لكنه متوقع أن تستخدم تقنية هايبرد، ما يعني أنها ستجمع بين البنزين والكهرباء.
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