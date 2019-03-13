“حماية المستهلك”: 5 نصائح يجب إتباعها عند شراء سيارة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – قامت جمعية حماية المستهلك في المملكة بالإعلان عن مجموعة من النصائح للعملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة.

وقدمت الجمعية النصائح من خلال صفحتها الرسمية على تويتر عبر تغريدة جاء بها، ما يلي: “ناوي تشتري سيارة جديدة؟ لاتستحي من سؤال البائع عن بعض المصطلحات الفنية اللي ما تعرفها قبل ما تشتري”.

كما نشرت الجمعية أيضاً انفوجرافيك توعوي تكشف به عن 5 نصائح يجب إتباعها عند الشراء، ولقد بدأت الانفوجرافيك بـ (أمان السيارة وسلامتها إنقاذ لحياتك وحياة أسرتك، قبل شراء السيارة)، وجاءت النصائح كما يلي:

قم بإعداد قائمة بوسائل السلامة المهمة التي تريدها والسؤال عن توفرها في السيارة

اختبار القيادة وسيلة لا غنى عنها للتأكد من سلامة السيارة وملاءمتها لرغباتك