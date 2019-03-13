مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات SUV والكروس أوفر تهيمن على مبيعات مرسيدس، لكن يظل الملك هو S-Class، ويتم منذ بضعة سنوات العمل على جيله القادم، وبالفعل نقترب من إطلاقه المقرر في 2020.

بناءً عليه، قامت المجلة الروسية Kolesa.ru إنشاء تصميم توقعي بناءً على الصور التجسسية التي التقطت أثناء اختبار نماذج السيدان الفاخرة كاملة الحجم.

ومما يبدو لنا فإن W223 (الجيل السادس) ستختلف كثيراً بالمقارنة مع W222 (الجيل السابع)، حيث واجهة S-Class تتبنى مصابيح نحيلة مثل A-Class يُحيطها شبك سُداسي الأضلاع.

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وإذا عدنا للوراء سنجد المصابيح الخلفية نحيلة أيضاً مثل A-Class يصلها بين بعضها شريط كرومي عريض، وهو ما لمّحت إليه الصور التجسسية سابقاً، كما أن الحقيبة أعرض، ما سيسهّل وضع الأغراض.

كذلك يبدو لنا بأن الهيكلة أطول من المعتاد، ما يشير إلى شائعة عدم توفير سيارة مرسيدس الرائدة سوى بقاعدة طويلة.

كما اعتدنا، ستتبنى داخلية S-Class أفخم المواد وأحدث التقنيات المتضمنة شاشة لمسية عملاقة، عدادات رقمية بالكامل أكبر ممّا هي عليه حالياً مع القيادة الذاتية من المستوى الثالث، ما سيتيح قيادة السيارة نفسها بنفسها في بعض الحالات دون حاجة السائق للانتباه إلى الطريق.

هذا وسيبدأ إنتاج S-Class القادمة في مصنع 56 بمدينة شيندلفينجن الألمانية، التي ستبني فيها مرسيدس أيضاً بعض سيارات EQ الكهربائية ويتوقع أن تكون بينها مستقبلاً EQ S نسخة S-Class الكهربائية بالكامل.