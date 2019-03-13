أضرار الصدأ على السيارة وكيفية معالجته

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر الصدأ من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه قائدي السيارات، لأنه يعمل على تشويه السيارة بسبب تآكل الهيكل وانتشاره بسرعة كبيرة في جسد السيارة، ويعد السبب الرئيسي في ظهور الصدأ، هو تعرض الخدوش والأضرار الصغيرة في طلاء السيارة إلى الرطوبة والماء والهواء.

ولحماية هيكل وطلاء السيارة من الصدأ والتآكل نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني بسرعة معالجة الخدوش والأضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء الخارجي للسيارة، والتي تحدث بفعل صدمات الحجارة.

وأشارت الهيئة الألمانية على قائدي السيارات بضرورة حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة.

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وأوضحت الهيئة إلى أن السيارات الجديدة تأتي مزودة بطبقة من الشمع لحماية السيارة من التآكل والصدأ، لكن مع مرور الزمن تفقد السيارة هذه المادة وهو ما يعرضها لخطر الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع.

الجدير بالذكر فإنه في الفترة الأخيرة قامت الشركات المصنعة للسيارات بتدارك مشكلة تعرض السيارات للصدأ، لذا عملت على إدخال ما يعرف بتقنية “الجلفنة الكاملة” مع بداية حقبة الثمانينيات على السيارات، وتقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة.