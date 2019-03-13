“بالفيديو” فورد اكسبلورر 2020 إطاراتها تصلح نفسها ذاتياً

الخليج ٣٦٥ نت – معاناة الناس مع تغيير إطاراتهم المثقوبة على جانب الطريق قد تنتهي قريباً مع تدشين إطارات خاصة جداً لميشيلان، تحديداً في فورد اكسبلورر 2020.
الإطارات المسماة Selfseal، تأتي مبطنة بمادة مانعة للتسرب تم تصميمها لملء معظم الثقوب المعتادة مثل ثقوب المسامير، بحد أقصى 6.35 سنتيمتر في القطر.
بشكل عام، ستقوم هذه المادة بإبطاء انخفاض ضغط الهواء في الإطارات على مدار الأسابيع، كما ستسمح لك بإكمال رحلتك حتى مع تثقب إطاراتك.
وصرح مهندس فورد، جوزيف بيلمان: “لا شيء يدمر عطلة أسرية مثل إطار مثقوب.. واكسبلورر هي ذروة رحلات الطرق الأسرية، لذا هي مناسبة تماماً لإطارات ميشيلان المعالجة لنفسها الجديدة”.
وصرحت فورد ان اكسبلورر ستكون أول SUV تستعمل هذه الإطارات الثورية، لتتوفر بشكل قياسي في نسخ بلاتينوم و Limited هايبرد في موديلات الدفع الرباعي، وبشكل اختياري في نسخة Limited للدفع الرباعي والثنائي.
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