تويوتا ابتكرت تقنية “تسيل دموع” سارقي سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت تويوتا براءة اختراع جديدة لنظام يقوم برش غاز مسيل للدموع على سارقي السيارات.

هذا النظام في المعتاد سيقوم برصد مستخدمي السيارات ورش روائحهم المفضلة في المقصورة، تحديداً عبر التواصل مع هواتف السائق أو الراكب عن بعد ورش الروائح مقدماً قبل دخولهم للسيارة، كما سيقوم النظام برش مزيل للعرق عقب مغادرتهم.

ولكن ربما التطبيق الأبرز لهذا النظام، والذي جذب اهتمام الكثيرين، هو قدرته على رصد ما إذا كانت هناك محاولة غير قانونية لتشغيل المحرك، ما سيؤدي لرش غاز مسيل للدموع لإعاقة السارقين المحتملين.

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قد تبدو الفكرة مثيرة للاهتمام، ولكن السؤال هنا من سيتقبل شراء سيارة تحتوي على علبة غاز مسيل للدموع داخل نظام التهوية، هل سيطمئن صاحبها حقاً؟، ماذا لو أخطأ النظام واعتبرك سارقاً ليرش الغاز في وجهك أنت؟، أو ربما رش الغاز بدون قصد أثناء الحوادث والاصطدامات.

في النهاية، هي تظل براءة اختراع ولا يوجد علامة بعد على نية تويوتا بإنتاجها رسمياً، ونتوقع أن يتم التركيز في البداية على رش الرواح الطيبة والمريحة للسائق والركاب قبل التفكير في إسالة الدموع ومنع السرقة.