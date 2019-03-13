كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تايكان من المتوقع أن تخرج من خطوط الإنتاج في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر بورش باختبار سيارتها الكهربائية الأولى تايكان منذ الإعلان عن السيارة أول مرة، وحتى بعد افتتاح باب الحجوزات. وسوف تخرج أول سيارة إنتاجية من تايكان من خطوط الإنتاج في سبتمبر القادم.

عند وصولها في سبتمبر ستتوفر تايكان بثلاث فئات ستكشف عنها بورش بالتفصيل في أوقات مختلفة، ستوقع أن يبدأ سعر السيارة من 90 ألف دولار للفئة الأقل، ومن 130 ألف دولار للفئة الأعلى فئة تيربو.

يقول Detlev von Platen عضو مجلس بورش التفيذي للمبيعات والتسويق "سوف تكون تايكان السيارة الأكثر رياضية والأكثر تقدماً من الناحية التقنية في فئتها. ستكون سيارة بورش حقيقية".