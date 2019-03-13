4 نصائح للحصول على أداء وقوة أفضل لمحرك سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يعشق قائدي السيارات حول العالم خاصة الشباب منهم السيارات الرياضية بسبب قوة محركها الرهيب وأدائها المتكامل، لذا يسعى الكثير منهم لامتلاك أحد هذه السيارات الرائعة.

لكن ارتفاع سعر السيارات الرياضية يحول غالباً دون امتلاكها أو الاضطرار لامتلاك طراز عملي أكثر، لذا نلقي نظرة معاً على نصائح تتيح توفير سيارتك أفضل أداء وقوة أياً كان نوعها.

1- فلتر الهواء:

تعمل محركات الاحتراق الداخلي على خلط الهواء بالوقود ومن ثم حرقهم لتوليد القوة، فإذا أردت مزيد من القوة فيجب إضافة المزيد من الوقود والهواء لخلق عملية حرق أكثر فاعلية وأكثر قدرة على توليد الطاقة، وفلتر الهواء هو المسؤول عن دخول الهواء إلى غرفة المحرك لاكتمال عملية الاحتراق، لذا يجب صيانه الفلتر وتغييره في حال انسداده، وهو ما سوف يمنح محرك السيارة أداء وقوة كبيرة.

2- صيانة الأجزاء المسؤولة عن دورة الوقود:

Advertisements

كما ذكرنا سابقاً، فإنه لزيادة قوة المحرك يجب زيادة كمية الهواء والوقود الداخلة للمحرك لاتمام عملية الاحتراق بكفاءة عالية، ولتحقيق ذلك يجب فحص وصيانة الأجزاء المسؤولة عن دورة الوقود وتغيير التالف بها، وهم فلتر الوقود والصفاية ومضخة الوقود والبخاخات، حينها ستشعر بفرق كبير في قوة المحرك.

3- صيانة نظام العادم”الشكمان”:

تعد صيانة نظام العادم من العوامل الأساسية لرفع قوة محرك السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق، وفي حال انسداده فإن المحرك سوف يعاني لكي يخرج هذه الغازات وهو ما يؤدي إلى إضعافه، ومع صيانته سيصبح خروج الغازات بمثابة عملية سهلة للمحرك وهو ما يرفع من قوته وأدائه.

4- تخفيف وزن السيارة:

من المتعارف أنه كلما زاد وزن الجسم قلت قوته وحركته، لذا يجب إزالة الأحمال والأغراض الزائدة في السيارة خاصة المتواجدة في الصندوق الخلفي، وهو ما سوف يحرر وزن السيارة ويجعلها خفيفة ويزيد من قوتها.