كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوات هامة للحصول على أفضل أداء لمحرك السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لكي تحصل على أداء محرك سيارة جيد، عليك اتباع هذه الطرق الهامة:

الطريق الأول هو اقتناء واحدة من السيارات الفارهة المزودة بمحركات خارقة قادرة على توليد طاقات دفع تتقارب مع محركات سيارات السباقات، وهو أمر مكلف للغاية.

الطريق الثاني الذي يمكن أن يسلكه مالك أي سيارة عادية ليحسن أداء المحرك وقدرته، يكمن في ثلاث نصائح يقدمها موقع "Road&Track" المتخصص في أخبار السيارات.

فلتر الهواء

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يعد فلتر الهواء أحد أهم عوامل تقوية عزم محرك السيارة فهو المسئول عن دخول الهواء إلى غرفة المحرك لاكتمال عملية الاحتراق، وبالتالي فإذا كان فلتر الهواء يؤدي وظيفته بشكل كامل فذلك يعمل على تقليل استهلاك الوقود ويمنح السيارة أفضل أداء وأفضل عزم وقوة للمحرك.

تخفيف الأحمال

قدرة المحرك تتوافق مع وزن السيارة، وهو أمر تعمل عليه شركات صناعة السيارات بدقة.. ولكن إذا ما تم تخفيف وزن السيارة من خلال التخلص من الأغراض الزائدة عن الحاجة المتواجدة بالصندوق الخلفي، أو حتى إزالة أو استبدال بعض أجزاء من السيارة مثل استبدال الإطارات المعدنية بأخرى أخف وزنا أو استبدال أبواب السيارة وغطاء المحرك المعدني بآخر من المايكرو فايبر فإن أداء المحرك سيتحسن بشكل ملحوظ جدًا، حيث أنه أصبح يجر شيئًا أخف بكثير مما هو معد له.

نظام العادم "الشكمان"

في الوقت الذي يعتبر فيه فلتر الهواء بمثابة رئة السيارة لتنشق الأكسجين، فإن نظام العادم يعد الأنف والفم التي تزفر ثاني أكسيد الكربون. ولذلك إذا توقف هذا النظام فإن السيارة ستصاب بالاختناق والمحرك حتمًا سيتوقف، أما إذا تم العناية بهذا النظام فإن العوادم الناجمة عن احتراق الوقود ستخرج بسلاسة وستستطيع السيارة عبر محركها بالحصول على أفضل أداء.