ارتفاع مبيعات الشاحنات الأوروبية في السوق المحلي خلال "يناير"

كتب: باسل الحلواني

يعد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الخاص بمبيعات شهر يناير الماضي، الأهم خلال الفترة الماضية، في ظل العديد من المستجدات التي طرأت على قطاع السيارات خلال هذا الشهر.

كشف التقرير، عن العديد من المفاجآت، لعل أهمها ارتفاع إجمالي المبيعات خلال "يناير"، على عكس المتوقع، حيث سجلت مبيعات قطاع السيارات خلال هذه الفترة 11.467

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وحدة، بمعدل ارتفاع بلغ 10.8% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي توقفت عند 10.347 وحدة.

وتعد مبيعات الشاحنات الأوروبية، من أهم المفاجآت التي كشف عنها التقرير، بعدما شهدت نمواً كبيراً خلال "يناير" الماضي، خاصةً مبيعات العلامة الألمانية "مرسيدس"، التي تصدرت قائمة الشاحنات الأوروبية الأكثر

مبيعًا، حيث تمكنت من تسليم 176 شاحنة، مقابل 64 وحدة خلال يناير من العام الماضى، بمعدل نمو يصل إلى 175%.

فيما استطاعت "فيات بروفيشنال"، أن تقتنص المركز الثانى فى قائمة الشاحنات الأوروبية الأعلى مبيعًا خلال يناير، بعدما ارتفعت مبيعاتها بحوالي 1600%، بإجمالى 34 وحدة، مقابل شاحنتين فقط تم بيعهما خلال "يناير" 2018، بينما نجحت العلامة السويدية "فولفو"، في أن تحتل المركز الثالث في القائمة، بعد ارتفاع مبيعاتها بمعدل 7.7%، بإجمالي مبيعات بلغ 21 شاحنة.