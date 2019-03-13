إليك تفاصيل اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة وإصلاح السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة الفنية لتصنيف مراكز إصلاح وصيانة السيارات التي بدأ تطبيقها إلزامياً في 13/ 56/ 1440هـ، تُطَبق على جميع المنشآت العاملة في القطاع، باستثناء المنشآت الخاضعة للجهات الأمنية والعسكرية.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز التنافس بين مراكز صيانة وإصلاح السيارات؛ لرفع معدلات الجودة والسلامة في خدماتها ومساعدة المستهلك في الحصول على أفضل الخدمات، وتقديم حافز للمنشآت للحصول على امتيازات قبول واعتماد لخدماتها لدى الجهات المختلفة.

وتُقسم اللائحة المنشآت إلى 6 فئات حسب نوع خدمات الصيانة التي تقدمها، كما تقسمها إلى ثلاث درجات وفقاً لدرجة التزامها بمتطلبات السلامة وجودة الخدمات، كالتالي:

4 نجوم: للمنشآت الحاصلة على أكثر من 105 نقطة.

3 نجوم: للمنشآت الحاصلة على ما بين 90 إلى 105 نقطة.

نجمتين: للمنشآت الحاصلة على أقل من ” 70 إلى 90″ نقطة.

يُذكر أن المنشأة الراغبة في التصنيف، عليها التقدم بطلب لـ”هيئة المواصفات” موضحة فيه عدد النجوم التي تسعى للحصول عليها، كما يجب أن يُرفق مع الطلب مايلي: