“هيئة النقل”: يحظر تدخين سائق الأجرة داخل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت هيئة النقل العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تدخين سائق الأجرة داخل السيارة ممنوع ومخالف للأنظمة والتعليمات. وكان نص التغريدة، كالتالي: “هيئة النقل: يمنع التدخين داخل سيارات الأجرة سواءً للسائق أو الركاب” ويشمل منع التدخين الركاب وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 13 واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة، حيث نصت على “عدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك”.

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