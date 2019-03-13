إطلاق خدمة الإعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن اللواء “محمد البسامي” مدير الإدارة العامة للمرور، عن إطلاق خدمة الإعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية؛ توفيراً للوقت والجهد للراغبين في التقدم بالإعتراض، وجاء ذلك بناءاً على توجيهات من وزير الداخلية.

يُذكر أن الخدمة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن تُتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية 2019، كما تأتي الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة التقنية للمرور؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.