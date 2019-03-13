كتب: باسل الحلواني
تنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، فعاليات الدورة الأولى من الاحتفالية السنوية "car of the year Egypt- الأفضل"، والتي تعد الحدث الأهم في قطاع السيارات خلال النصف الأولمن العام الجاري، تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وبتنظيم شركتي "سبارك"، و"أوتوموبيل".
وتستهدف الفعالية تكريم أهم الشركات التي حققت أرقاماً قياسية في
وتحظى الاحتفالية برعاية العديد من الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية، وفي مقدمتها شركة "شل للزيوت- مصر"، و"هانتينج إيجبت"، و"أبوحتة موتورز"، ومجموعة ماهيندرا العالمية، و"المصرية للسيارات".
كانت هذه تفاصيل خبر 26 مارس.. انطلاق فعاليات "car of the year Egypt- الأفضل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.