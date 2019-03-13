26 مارس.. انطلاق فعاليات "car of the year Egypt- الأفضل"

كتب: باسل الحلواني

تنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، فعاليات الدورة الأولى من الاحتفالية السنوية "car of the year Egypt- الأفضل"، والتي تعد الحدث الأهم في قطاع السيارات خلال النصف الأول

من العام الجاري، تحت إشراف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، وبتنظيم شركتي "سبارك"، و"أوتوموبيل".

وتستهدف الفعالية تكريم أهم الشركات التي حققت أرقاماً قياسية في

المبيعات، وفقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات، فضلاً عن تكريم أهم رموز القطاع على مدار تاريخه.

وتحظى الاحتفالية برعاية العديد من الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصرية، وفي مقدمتها شركة "شل للزيوت- مصر"، و"هانتينج إيجبت"، و"أبوحتة موتورز"، ومجموعة ماهيندرا العالمية، و"المصرية للسيارات".

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