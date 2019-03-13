المرور يسمح بتغيير موقع اللوحات الأمامية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – وافقت الإدارة العامة للمرور على مقترح جديد تقدمت به إحدى إداراتها، يختص باللوحات الأمامية للسيارات، وتحديدًا تلك التي لا يسمح هيكلها بتركيبها في مقدمة السيارة.

وكنتيجة لتلك الموافقة، فيُسمح لقائدي هذه السيارات تركيب اللوحة في طرفي مقدمتها من الجهة اليمنى أو اليسرى.