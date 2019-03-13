اخبار السيارات

المرور يسمح بتغيير موقع اللوحات الأمامية للسيارات

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – وافقت الإدارة العامة للمرور على مقترح جديد تقدمت به إحدى إداراتها، يختص باللوحات الأمامية للسيارات، وتحديدًا تلك التي لا يسمح هيكلها بتركيبها في مقدمة السيارة.

وكنتيجة لتلك الموافقة، فيُسمح لقائدي هذه السيارات تركيب اللوحة في طرفي مقدمتها من الجهة اليمنى أو اليسرى.

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