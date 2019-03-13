عرض هيونداي الوعلان على تقسيط النترا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الوعلان عرضاً على هيونداي إلنترا 2019 “محرك 1.6 لتر” بالتعاون مع الأهلى NCB، بقسط شهري 951 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “انطلاقة قوية لعام جديد”. مميزات العرض: بدون دفعة أولى “للعملاء المحولة رواتبهم”.

بدون رسوم إدارية.

35% دفعة أخيرة.

خدمة مساعدة على الطريق مجاناً لمدة سنة.

ضمان 5 سنوات أو 100,000 كم.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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