كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الزيادة الجديدة بأسعار ميكروباص كينج لونج في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بادرت شركة الحبيب للتجارة، خلال شهر مارس الجاري، باعتبارها وكيل علامة كينج لونج التجارية في مصر، يرفع أسعار ميكروباص كينج لونج بالسوق المحلي، حيث كانت الأسعار الجديدة كالتالي:

- فئة البنزين من 198 ألف جنيه إلى 203 ألف جنيه (زيادة 5 ألاف جنيه).

- فئة الديزل من 235 ألف جنيه إلى 242 ألف جنيه (زيادة 7 ألاف جنيه).

وبهذه الأرقام يتبين أن هذه الزيادة تراوحت من 5 إلى 7 ألاف جنيه فقط، وهي زيادة طفيفة يتوقع البعض أنها لن تؤثر على نسب مبيعات هذا الميكروباص في مصر والتي بلغت 73% من مبيعات السيارات بهذه الفئة في مصر خلال شهر يناير الماضي.