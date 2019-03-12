نسيم جدة يحصد لقب النسخة العاشرة من بطولة كيا الجبر

الخليج ٣٦٥ نت – حصد فريق النسيم لقب النسخة العاشرة من بطولة كيا الجبر لخماسيات كرة القدم التي اختتمت على ملاعب نادي الاتحاد بجدة تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ومكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة بعد منافسة قوية من 24 فريق من فرق الهواة على كاس البطولة وجائزتها المالية.

حيث نجح فريق النسيم في الفوز في المباراة النهائية على فريق نمور السامر بنتيجة 5 اهداف مقابل ثلاثة في نهائي مثير شهد تفوق حارس فريق النسيم ماجد عواجي الذي واصل تألقه بعد أن قاد فريقه إلى النهائي بتصديه لركلة ترجيح في مباراة نصف النهائي.

من جهته قدم المشرف على الفريق البطل هاني العمري شكره لشركة كيا الجبر على على تنظيم البطولة التي ظهرت بشكل مميز ونظامه الذي كان جزء من إثارتها مؤكدا بأن البطولة اصبحت حدثا سنويا ينتظره محبين خماسيات كرة القدم الهواة.

وفي ختام البطولة بارك مدير العمليات في شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة الأستاذ وائل بغدادي للفريق البطل وشكر جمع الفرق المشاركة انضباطهم وتفاعلهم طيلة البطولة كما ثمن الدعم الكبير الذي وجدته البطولة من لاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ومكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب بجدة لإقامة البطولة وتحقيقها لأهدافها، وأشاد بالدور الرائع الذي قامت به شركة الظاهرة المتميزة (فينومينال) للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات في إدارة البطولة وتنظيمها، متمنيا أن يتواصل النجاح في بطولة منطقة الرياض التي سوف تقام الشهر القادم والتي تعد امتداد للفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تحرص الشركة على اقامتها ورعايتها كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع به الشركة تجاه مجتمعها.