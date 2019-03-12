“الجميح للسيارات” تستعد لعرض جديدها بمعرض إكسس للسيارات الفاخرة 12

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد شركة الجميح للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات كاديلاك بالمملكة للمشاركة بمعرض إكسس الدولي للسيارات الفاخرة في دورته الثانية عشر والذي سيفتتح ابوابه يوم 14 مارس 2019 بفندق هيلتون جدة فهي تستعد اليوم لتجهيز جناحها للزوار في المعرض لإطلاق سيارتين من أحدث سياراتها وستكون السيارة الأول مفاجأة للجمهور إضافة الى ان السيارة الثانية هي كاديلاك XT4 الجديدة لأول مرة.

إضافة الى ذلك سوف يستمتع الجمهور بمشاهدة طرازات كاديلاك الأخرى الجديدة 2019 الفاخرة في الجناح والتي سيكون بها مستشاري المبيعات للإجابة على جميع استفساراتكم مباشرة.