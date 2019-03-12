“بالصور” نظرة على سيارات جي ايه سي بالسعودية

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست جي ايه سي بعام 1955 منذ 64 عاماً كي تصبح الآن سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين، وتتعاون مع الشركات العالمية في صنع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، بما يثبت قدرتها الفائقة على تصنيع وتصميم وتجميع السيارات بشكل عالي الجودة يتفق مع معايير مختلف العلامات العالمية، حيث تتاح العديد من سياراتها الآن في المملكة لدى وكيلها الحصري، الجميح للسيارات.

تقدم جي ايه سي مجموعة مختلفة من السيارات التي تبدأ من سيدان GA3S الاقتصادية الصغيرة ذات كفاءة استهلاك الوقود العالية إلى جانب سيدان GA8 الفاخرة، وعدة طرازات SUV وكروس أوفر تتضمن GS4 الصغيرة وGS7 المتوسطة التي ستطرح بالأسواق لاحقاً، بجانب GS8 الأكبر ذات 7 مقاعد، وسوف نستعرض معكم اليوم صور مختلف هذه الطرازات.

جي ايه سي GA3S

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جي ايه سي GA8