مرسيدس GLS 63 تتباهى بضخامتها وقوتها أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس بارعة في إخفاء GLS الجيل القادم عن عدسات المصورين التجسسيين، حيث نادراً ما تظهر أثناء اختبارها، كما أن GLS 63 ظهورها أكثر ندرة، لكننا رأينا SUV العضلية كاملة الحجم للتو، ما يعطينا أفضل نظرة عليها.

تبدو هيكلتها قريبة للأرض، مكابحها كبيرة، العادم الخلفي رباعي، ما يؤكد على كونها موديل AMG، كما لدى SUV السبعة ركاب إطارات عريضة، ما يشير إلى كونها ستمتلك قوة جامحة تقارب 600 حصان تستمد عبر محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر.

تظل التمويهات كثيفة، لكنه منذ آخر مرة ظهرت GLS 63، اكتسبت خلفية ومصابيح إنتاجية، في حين أن الواجهة لا تزال في مرحلة التطوير حيث تفاصيلها يصعب التعرف عليها.

Advertisements

لا توجد أي صور للداخلية أيضاً، لكن بما أنها SUV مرسيدس الرائدة عالية الأداء، نتوقع تبنيها شاشات رقمية وأحدث التقنيات مثل القيادة الذاتية المساعدة للسائق.

الجدير بالذكر أن مرسيدس كشفت مؤخراً بأن GLS القياسية سيتم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يعني بأن نسختها AMG سيتم إطلاق في 2020 كموديل 2021.