كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بورش: بديلة "918 سبايدر" ستصل في 2025 كسيارة كهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل بورش على تطوير بديلة لسيارتها الخارقة 918 سبايدر، وستكون السيارة الجديدة كهربائية بالكامل ولكنها لن تصل قبل 2025.

حسب رئيس بورش Oliver Blume فإن الشركة تعتقد أن تقنية البطاريات الحالية غير مناسبة لسيارة فائقة الأداء، كما أنهم لم يقرروا بعد ما إن كانوا سينتجون سيارة هجينة على غرار 918 سبايدر أو أنها ستكون سيارة كهربائية بالكامل.

جدير بالذكر أن بورش لا تعمل منفردة على تطوير البطاريات حيث أقامة شراكة في هذا المجال مع جامعة ستانفورد، ومن ناحية أخرى فإن مجموعة فولكس واجن المالكة لبورش تريد تطوير بطاريات قابلة لإعادة التدوير لتقليل الآثار السلبية على البيئة.