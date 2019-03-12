“كيا الجبر” تستعد لخطف الانظار في معرض اكسس بسيارة كيا K900 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – اكملت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز في السوق السعودي تحضيراتها للمشاركة في معرض اكسس الدولي الثاني عشر للسيارات الفاخرة الذي سوف يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 14 – 17 مارس الجاري, حيث تستعد شركة الجبر التجارية لتقديم رائعة كيا موتورز سيارة كيا K900 الفارهة والتي استطاعت من خلالها كيا موتورز قلب الكثير من المفاهيم حول صناعة السيارات الكورية بما تضمه هذه السيارة من وسائل الراحة والتقنيات الجديدة والرفاهية والقوة وجودة الصناعة التي تضاهي أفضل ما تقدمه الشركات العالمية المنافسة في مجال صناعة السيارات الفارهة.

الى جانب ذلك سوف تستعرض الشركة في جناحها ايضاً طراز كيا ستنيجر والذي يأتي بتصميم ديناميكي جميل وسيكون موظفي الشركة في الجناح بإنتظاركم للإجابة على جميع استفساراتكم حول سيارات كيا.