كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكلارين تخطط لطرح سيارةSUV بهذا السعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة ماكلارين لطرح سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV، وجاء ذلك خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة، التي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن، ستقع ضمن فئة "الجران توريزمو" “Gran Turismo”، وسوف تمتاز بقاعدة عجلات مطولة، كي تتمتع المقصورة الداخلية بالرحابة، فضلا عن توفر سبل الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة.

ومن المتوقع أن تعتمد سيارة ماكلارين ثنائية المقاعد على سواعد محرك تربو ثماني الأسطوانات V8 مركب في الخلف، ومن المزمع طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبلغ نحو 200 ألف يورو (ثلاثة ملايين و940 ألف جنيه مصري) تقريبًا.