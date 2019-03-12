كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيات تكشف عن سيارتها Centoventi (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فيات عن سيارتها الكهربائية Centoventi الاختبارية، وهذا خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الهاتشباك تظهر بطول 3.70 متر، كما تتوفر لها باقة تخصيص تتألف من 100 عنصر من الملحقات، والتي يمكن من خلالها تغيير الملامح التصميمية لقمرة القيادة.

ويتم تجهيز السيارة بشكل قياسي ببطارية ذات مدى سير 100 كلم، كما تتوفر 4 وحدات بطارية أخرى لزيادة مدى السير إلى 500 كلم. ويمكن خلع إحدى هذه البطاريات وشحنها في المنزل على غرار الدراجات الهوائية الكهربائية.

ولم تكشف فيات حتى الآن عن فرص دخول السيارة الكهربائية Centoventi الاختبارية مرحلة الإنتاج القياسي.