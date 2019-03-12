كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السعودية تضيف سيارة "جيب رانجلر" إلى أسطولها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجهز الداخلية في المملكة العربية السعودية لاستقبال أنواع جديدة من السيارات للانضمام لأسطول سياراتها الشرطية ، وهذه المرة ستكون من طرازات جيب رانجلر المعروفة بقوتها حيث تم توقيع عقد بين المتحدة للسيارات الموزع لسيارات جيب في المملكة والداخلية السعودية على توريد عدد من موديلات رانجلر الي قوات الأمن والحماية في الوزارة.

وقالت المتحدة للسيارات أن هذا الأمر يعتبر تجسيد لثقة المسئولين في الداخلية بسيارات رانجلر وقدراتها وما توفرها من اعتمادية وقوة . ولم يتم الاعلان عن عدد السيارات التي تم التعاقد عليها ولكن سيارات رانجلر تعتبر من السيارات المناسبة حسب تأكيد موزع جيب لمسئوليات الأمن وتوفير الحماية في طرق المملكة بفضل نظام الدفع الرباعي وقدرتها للتعامل مع الطرق الوعرة.