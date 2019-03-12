حقيقة نسيان أم سعودية رضيعها في مطار جدة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر سيدة تصرخ على متن إحدى الطائرات، مطالبة بالعودة إلى مطار الملك عبدالعزيز؛ للعثور على رضيعها المفقود، كما يُسمع بالفيديو صوت أحد ملاحي الخطوط السعودية، يتحدث عن نسيان إحدى المسافرات رضيعها بالمطار.

وأدى ذلك الأمر إلى الكثير من التفسيرات حول اتهام الأم بأنها قامت بالانشغال عن رضيعها بسبب الهاتف الجوال، ولكن بحسب التفاصيل فإن الأم كانت برفقة شقيقتها ورضيعها على إحدى الرحلات الدولية، وتم نقل الأم بعدما تركت رضيعها برفقة شقيقتها، واستقلت باص النقل إلى الطائرة المتجهة إلى جاكرتا، بينما تم نقل شقيقتها برفقة الرضيع بالخطأ إلى رحلة أخرى لم يكونا مسافرين عليها، وعندما اكتشف سائق الباص أن هناك خطأً في الرحلة وبيانات المسافرة، فتم توثيق طلب الإعادة عبر فيديو وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخيراً، فقد تمت إعادة شقيقة المسافرة والرضيع إلى صالة المغادرة؛ لكي تلحق بالرحلة الصحيحة بعد أن تم إغلاق بيانات المسافرين والأبواب، إلا أنه ولحسن الحظ فلم تكن رحلة الأم قد غادرت بعد.