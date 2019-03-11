بورش تنوي صنع بديلة 918 سبايدر

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض جنيف الماضي وأثناء لقاء صحفي قصير مع مجلة Drive الأمريكية، قال أوليفر بلوم، رئيس بورش، أن العلامة الألمانية تقوم بعمل دراسة استراتيجية حالياً لإطلاق هايبركار جديدة بتقنية بطاريات الحالة الصلبة.

أضاف أوليفر قائلاً أن هناك إمكانية لإطلاق هايبركار جديدة مع الجيل التالي من البطاريات، حيث ستكون سيارة ذات أداء عالي للغاية، رغم أنه لم يتم تقرير تفاصيلها بعد، بينما تبحث الشركة حالياً كيف تستطيع القيام بذلك، ما يعني أننا سنراها بعام 2025 أو بعد ذلك.

تعاونت بورش مع جامعة ستانفورد مؤخراً بوادي السيليكون كي تستطيع تصنيع بطاريات الحالة الصلبة، ما يأتي بعد استثمار فولكس واجن 100 مليون دولار (375 مليون ريال) في شركة QuantumScape الناشئة العاملة في مجال تصنيع البطاريات ذاتها.

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ذكر أوليفر أيضاً أن العلامة الألمانية لم تقرر بعد إن كانت السيارة ستأتي بمحرك هايبرد أم كهربائي بالكامل، وذلك أثناء الانتظار لرؤية مدى جودة التطور التالي للبطاريات.

هذا ويذكر أن بورش 918 سبايدر تم تدشينها بمعرض فرانكفورت للسيارات 2013 بعد الكشف عن كل من ماكلارين P1 وفيراري لافيراري بالعام نفسه، حيث تفوقت هايبركار بورش في أحيان كثيرة على كليهما، وقد أعلنت ماكلارين مؤخراً أيضاً أنها تنوي إطلاق خليفة هايبرد لطراز P1، كما ذكرت فيراري الأمر نفسه بشأن طراز لافيراري، ما يعني أن المنافسة سوف تحتدم من جديد بين العلامات الثلاثة.