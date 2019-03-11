تيسلا ابتكرت تقنية تشحن السيارة الكهربائية خلال 15 دقيقة!

الخليج ٣٦٥ نت – مع التوجه إلى الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التقليدية التي تعتمد على البنزين والديزل، كان لابد القضاء على مخاوف قائدي السيارات من طول فترة شحن السيارات الكهربائية والتي تمتد في بعض السيارات إلى عدة ساعات.

لذا كشفت تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية في العالم عن تطويرها تقنية جديدة ستخفض الزمن اللازم لإعادة شحن بطاريات هذه السيارات إلى حوالي 15 دقيقة فقط.

وقامت تيسلا بالإعلان عبر الإنترنت عن إجراء العديد من التغييرات الأخرى الخاصة بالسيارات الكهربائية، كما أكدت على أن شبكة محطات الشحن الجديدة التي طورتها والتي تسمى “في 3 سوبر تشارجينج” ستخفض الزمن اللازم لشحن السيارات الكهربائية بشدة.

Advertisements

وأوضحت صانعة السيارات الكهربائية على أن الهدف من إنشاء هذه المحطات هو الوصول إلى القدرة على شحن ضعف العدد اليومي الحالي للسيارات.

وحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان “تيسلا” أن العمل في هذه المحطات سيتم البدء به خلال الشهر المقبل، وبعد إطلاق هذه التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، سيتم نقلها إلى أوروبا ثم منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال الربع الأخير من العام الحالي.