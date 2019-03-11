الظهور الأول لأحدث سيارة كهربائية تشحن لاسلكياً

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد ظهور تقنيات أحدث في مجال السيارات الكهربائية، وذلك بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية "كيا"، عن أيقونتها الكهربائية الجديدة

الاختبارية "إيميجين"، والتي يمكن شحن بطاريتها لاسلكياً دون الحاجة للاتصال بـ"كابل" كهربائي.

وشهد معرض جنيف الدولي للسيارات، المقام حالياً، والممتد

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حتى 17 مارس الجاري، الظهور الأول لسيارة "كيا"، لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي للإنتاج القياسي لـ"إيميجن".

وتنتمي السيارة الجديدة لفئة السيارات الـ"كروس أوفر"، وتحتوي على مقصورة داخلية رحبة، يغلب على تفاصيلها الجلد والحرير.