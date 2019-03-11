إغلاق وكالات تيسلا والإكتفاء ببيع سياراتها على الإنترنت.. هل تنجح؟

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أسبوع تقريباً، أعلنت تيسلا عن عزمها غلق معظم وكالاتها على الأرض وتحويل جميع مبيعات إلى الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة في عالم السيارات.

اليوم الاثنين، أعلنت الشركة عن تخفيف الخطوة وغلق نصف الوكالات فقط للوقت الحالي، ما يشير لرغبة الشركة في التمهيد للأمر بشكل تدريجي تفادياً للصدمات.

تيسلا جادة حول الأمر مع ذلك رغم اعتراضات الكثيرين من حاملي الأسهم، لأن الخطوة منطقية بالفعل لأن تيسلا عادة لا تقدم سياراتها في وكالات رسمية تابعة لها بل عبر وكالات أخرى مستقلة وبشكل مباشر، باستثناءات محدودة.

وصرح إيلون ماسك تعليقاً على الأمر: “أغلب الناس يرغبون في شراء أشيائهم إلكترونياً”، وهو الواقع بالفعل الآن لأن الكثير من مبيعات تيسلا مؤخراً كانت اونلاين.

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ربما أهم دور ستقوم به هذه الخطوة هي ان تكون معياراً لمدى نجاح الانتقالة الحصرية للمبيعات الإلكترونية، وهو ما ستدرسه صانعات السيارات الأخرى عن قرب، وهو امر اعتدنا عليه في الماضي، حيث اكتفت جنرال موتورز وفورد وغيرهم بترك التحديات الأولية للترويج للموديلات الكهربائية كوسائل تنقل مستقبلية ولازمة لتيسلا، قبل دخولهم في الساحة بأنفسهم.

إذن هي خطوة أخرى جديرة بتيسلا، خطوة مليئة بالمخاطر والمجهول، وفي حالة نجاحها، توقعوا انتقالة مماثلة حول العالم للمبيعات الإلكترونية على حساب الوكالات التقليدية.

جدير بالذكر أن إيلون ماسك اتخذ هكذا خطوة كون 78% من مبيعات موديل 3 تم إجراؤها عبر الإنترنت، كما أن 82% لم يجربوها حتى عند استلامها، لذا فإنه في 2019 يكفي شراء تيسلا عبر الإنترنت على حد قوله، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكنك شراء السيارة الكهربائية وتجربتها 7 أيام أو 1600 كم، وإذا لم تعجبك، ببساطة قم بإعادتها إلى الشركة وستستلم ما دفعته كاملاً.