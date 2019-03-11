- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – هذا هو أكبر وأقوى محرك تم صنعه في التاريخ، تحديداً محرك ديزل فنلندي مسمى Wärtsilä RT-flex96C.
المحرك يأتي بـ 14 سلندر بقوة لا تعقل 109,000 حصان، قوة كافية لدعم مدينة بأكملها!
ويزن المحرك 2,300 طن، بطول 27 متر وارتفاع 14 متر، أي أعلى من مبنى بأربعة ادوار، والغرض من كل هذا هو استخدامه في سفينة شحن للبضائع من الصين للولايات المتحدة.
المحرك ليس جديداً، بل تم الانتهاء منه في 2006 ووضعه في سفينة Emma Mærsk العملاقة التي بإمكانها حمل 11,000 حاوية شحن، كل واحدة بطول 7 متر.
وقد تم صنع 25 محرك من هذا النوع حتى الآن، مع قدوم 86 محرك آخر في الطريق، خاصة لكفاءتهم وأدائهم الممتاز الذي يخفض زمن الرحلة من الصين لأمريكا بأربعة أيام.
اقرأ أيضاً: “بالصور” جولة مع سيارات الزعيم عادل إمام
كانت هذه تفاصيل خبر أقوى محرك في العالم بقوة 109,000 حصان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.