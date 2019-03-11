أقوى محرك في العالم بقوة 109,000 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – هذا هو أكبر وأقوى محرك تم صنعه في التاريخ، تحديداً محرك ديزل فنلندي مسمى Wärtsilä RT-flex96C.

المحرك يأتي بـ 14 سلندر بقوة لا تعقل 109,000 حصان، قوة كافية لدعم مدينة بأكملها!

ويزن المحرك 2,300 طن، بطول 27 متر وارتفاع 14 متر، أي أعلى من مبنى بأربعة ادوار، والغرض من كل هذا هو استخدامه في سفينة شحن للبضائع من الصين للولايات المتحدة.

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المحرك ليس جديداً، بل تم الانتهاء منه في 2006 ووضعه في سفينة Emma Mærsk العملاقة التي بإمكانها حمل 11,000 حاوية شحن، كل واحدة بطول 7 متر.

وقد تم صنع 25 محرك من هذا النوع حتى الآن، مع قدوم 86 محرك آخر في الطريق، خاصة لكفاءتهم وأدائهم الممتاز الذي يخفض زمن الرحلة من الصين لأمريكا بأربعة أيام.

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