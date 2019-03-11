10 سيارات تعمل دون مشاكل بعد سيرها 300 ألف كيلومتر

الخليج ٣٦٥ نت – عند شراء سيارة جديدة، تكون الاعتمادية أحد أهم العوامل المساهمة بقرار الشراء، ولأجل ذلك قام موقع iSeeCars بتحليل بيانات 13.8 مليون سيارة لمعرفة أيها أكثر قدرة على قطع 300,000 كم أو أكثر، ما تعد مسافة تصل إليها نسبة 1.2% فقط من السيارات بشكل سنوي، حيث سوف نستعرض معكم اليوم أعلى 10 من هذه الموديلات.

1) تويوتا سيكويا: 7.4%

تستمر نسبة 7.4% من كافة موديلات سيكويا بالعمل لأكثر من 300,000 كم، بل أن هذا الطراز يعد واحد ضمن أول خمسة سيارات قادرة على الاستمرار بالعمل دون مشكلات تذكر حتى بعد قطع مسافة 500,000 كم تقريباً.

2) شيفروليه سوبربان: 5%

كما هو ملحوظ، تسيطر سيارات الـSUV والبيك اب على السيارات القادرة على تخطي حاجز مسافة 300,000 كم، وقد كانت سوبربان هي أولى سيارات شركة جنرال موتورز التي تظهر بالقائمة.

3) فورد اكسبيديشن: 5%

بهذه الدراسة، وجد أن اكسبيديشن من بين أكثر السيارات قدرة على العمل بعد قطع هذه المسافات الطويلة، حيث أنها أيضاً واحدة من أعلى 5 سيارات قادرة على قطع مسافة 500,000 كم تقريباً.

4) جمس XL يوكون: 4%

تعد يوكون XL مشابهة ميكانيكياً لطراز شيفروليه سوبربان، لذا من غير المفاجئ أن تحصل على هذا المركز.

5) تويوتا فور رنر: 3.9%

هذه هي الـSUV متوسطة الحجم الوحيدة التي نجحت بالظهور بهذه القائمة، وذلك بجانب كونها واحدة من أعلى السيارات القادرة على تحمل العمل حتى مسافة 500,000 كم بشكل ممتاز

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6) شيفروليه تاهو: 3.8%

SUV كاملة الحجم شقيقة طراز سوبربان مع قاعدة عجلات أقصر، وهي تتميز بنفس قدرتها على تحمل العمل لمسافات طويلة.

7) تويوتا هايلاندر الهايبرد: 3.1%

أما عن السيارات الهايبرد على هذه القائمة، فقد كانت هايلاندر فائقة العملية بثلاثة صفوف من المقاعد مع كفاءة سيارات أصغر بكثير.

8) هوندا ريدج لاين: 3%

تعرف هوندا أيضاً باعتماديتها العالية، وهو ما يظهر جلياً في بيك اب ريدج لاين، لذا فمن الطبيعي أن تظهر بهذه القائمة.

9) جمس يوكون: 2.8%

ننتقل بعد ذلك للنسخة الأقصر من جمس يوكون التي تثبت أن سيارات SUV الخاصة بجنرال موتورز من نوع الهيكل المتصل بالإطار تقدم دوماً اعتمادية عالية.

10) تويوتا تاكوما: 2.6%

هذا وأخيراً نصل للبيك اب الثانية على هذه القائمة التي تثبت لنا بما لا يدع مجال للشك مدى قوة هندسة الهياكل المثبتة على الإطارات المستخدمة في سيارات البيك والـSUV.