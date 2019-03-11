خبير ألماني ينصح بعدم استخدام الإطارات الصالحة لكل المواسم

الخليج ٣٦٥ نت – مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع فإن كثير من قائدي السيارات يتوجهون إلى شراء إطارات جديدة، وغالباً ما تنصح الشركات المصنعة للإطارات بشراء الإطارات الصالحة لكل المواسم، لكن خبراء السيارات لا ينصحون بشراءها، وذلك لعدة أسباب سوف نوضحها لكم اليوم هنا.

يقول هانز أولريش ساندر من إحدى وكالات الفحص الفني الألمانية وأحد خبراء السيارات الرافضين لشراء الإطارات الصالحة لكل المواسم أن هذه الإطارات غالباً ما تحتوى على نقاط ضعف، وأنها لا تصلح للاستخدام في حالة الظروف المناخية السيئة في الشتاء لعدم مناسبة مداس السيارة للأجواء الممطرة، وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الانزلاق والحوادث.

كما أكد ساندر على أن الإطارات التي يقال عنها أنها صالحة لكل المواسم لا تصمد خلال فصل الصيف أيضاً حيث تكون الحرارة شديدة، وهو ما يؤدي إلى تآكل هذه الإطارات بصورة عالية كما أنها تؤدي إلى استهلاك كبير بالوقود مقارنة بالإطارات العادية المخصصة للصيف.

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لذا نصح الخبير الألماني أنه على السائقين الذين يعتمدون على سياراتهم في عملهم طوال العام، أن يستخدموا إطارات صيفية للسيارة في فصل الصيف وإطارات شتوية في فصل الشتاء.

وأوضح قائلاً أن الإطارات تصنع من المطاط، وأن طبيعة الأجواء الصيفية شديدة الحرارة تستلزم تكوين خاص من المطاط يختلف عن الإطارات الشتوية شديدة البرودة الممطرة، وذلك من حيث الجفاف والرطوبة، إلى جانب العزم القوي.

وختم ساندر حديثه قائلاً إن الوصول إلى أفضل المستويات في هذه المتغيرات تشبه محاولة جعل الخليج ٣٦٥ مستديرا، وأن السائق يجب أن يضع في ذهنه، أن الإطار الصالح لكل المواسم لن يكون مناسبا في الصيف مثل الإطار الصيفي، ولن يكون مناسبا في الشتاء مثل الإطار الشتوي.