هل تسعى مرسيدس لإعادة إحياء سيارتها الأيقونية SLR ؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مرسيدس SLR واحدة من أشهر أيقونات سيارات السباق الأسطورية التي ظهرت بالخمسينات، حيث شاركت في بطولات فورمولا 1 لعامي 1954 و1955، واشتق منها اثنين من نسخ الكوبيه المحدودة التي كانت حينها أسرع سيارة في العالم بسرعة قصوى تصل إلى 290 كم/س.

يأتي اسم SLR اختصاراً لكلمة “Sport Light-Racing” بمعنى سيارة رياضية خفيفة للسباقات، وقد أعادت مرسيدس إحيائها بالعقد الماضي عبر تعاونها مع مكلارين لإنتاج نسخة جراند تورير منها بجانب نسخة ستيرلينج موس فائقة الندرة، ليتوقف الإنتاج منذ 2010، ولكن يبدو أن هناك احتمال لعودتها مرة أخرى.

أعلنت مجلة The Drive الأمريكية مؤخراً أن أحد شركات المحاماة القانونية بمدينة نيويورك قامت بتقديم طلب للحصول على حقوق استخدام اسم SLR بالنيابة عن مجموعة دايملر مالكة مرسيدس، وذلك لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يوم 1 مارس الماضي، حيث كان الطلب مختصاً بالمركبات الأرضية والقطع المتعلقة بها

لا يثبت ذلك بشكل قاطع أن مرسيدس تنوي إعادة طراز SLR إلى الحياة، حيث أن العديد من شركات السيارات تقوم بإعادة تسجيل أسماء موديلاتها الأقدم كي تمنع الشركات الأخرى من تسمية سياراتها بالاسم ذاته، ولكن الكثير من عشاق السيارات لا يزالوا يأملون أن تكون هذه الأخبار هي إشارة لنية الصانعة الألمانية إعادة إنتاج هذه السيارة الأيقونية.

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يذكر أن آخر نسخ مرسيدس ماكلارين SLR كانت تأتي مع محرك V8 سوبر تشارجر 5.4 لتر بقوة 617 حصان وعزم 780 نيوتن.متر، وبعد مرور أربعة أعوام على تدشين طراز AMG GT، فقد نرى SLR الجديدة تأتي لتكون خليفة لها.

هذا وقد قامت مرسيدس مؤخراً بتسجيل عدة أسماء تجارية لموديلات جديدة محتملة أيضاً، ما تضمن O-Class، وGLS 600، وGLS 680 بجانب S680 وC53 إضافة لعدد من أسماء موديلات علامة EQ الكهربائية التابعة لها، حيث يتحتم علينا الانتظار لمعرفة إن كنا سنرى أي من هذه الموديلات بشكل حقيق في المستقبل في القريب.