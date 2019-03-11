وزارة النقل: ربط جدة والرياض بسكة حديدية هو مشروع الوزارة القادم

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “نبيل العمودي” وزير النقل، أن المشروع الأساسي القادم للنقل العام هو ربط الرياض بجدة بسكة حديدية؛ لربط موانئ المملكة في المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية. وأشار “العمودي” إلى أن هذا المشروع يُعد بمثابة العمود الفقري الذي سيربط مناطق المملكة ببعضها، والمستهدف هو إنشاء 9200 كم من السكك الحديدية خلال عام 2040، حيث أن الشبكة الحالية في المملكة يبلغ طولها 4500 كم.

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